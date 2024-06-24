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        Kocaeli'de taşlama makinesiyle ağaç keserken bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taşlama makinesiyle ağacı kesmeye çalışırken bacağından yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 16:12 Güncelleme: 24.06.2024 - 16:12
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        Kocaeli'de taşlama makinesiyle ağaç keserken bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taşlama makinesiyle ağacı kesmeye çalışırken bacağından yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki ağacı kesmeye çalışan H.T. (59), kesici başlık takılmış taşlama makinesinin kontrolünü kaybedince bacağından yaralandı.

        Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından evinin bahçesinden sedyeyle ambulans taşınarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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