Kocaeli'de 2 çocuğunu rehin alan kişiyi polis ikna etti
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 2 çocuğunu rehin alan kişi, polis ekiplerince ikna edilerek teslim oldu.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 2 çocuğunu rehin alan kişi, polis ekiplerince ikna edilerek teslim oldu.
Fatih Sultan Mahallesi Orhan Gazi Sokak'taki annesinin evinde 2 çocuğunu rehin alan F.S, bir süredir ayrı yaşadıkları eşinin adrese gelmesini istedi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bina çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, konuşarak F.S'yi ikna etti. Teslim olan F.S, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.