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        Kocaelispor, savunma oyuncusu Muharrem Cinan'ı kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, sol bek Muharrem Cinan'ı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 17:50 Güncelleme: 24.06.2024 - 17:50
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        Kocaelispor, savunma oyuncusu Muharrem Cinan'ı kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, sol bek Muharrem Cinan'ı renklerine bağladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Muharrem Cinan arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Muharrem." ifadelerine yer verildi.

        Son olarak Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sezon 34 maçta takımına 2 gol ve 1 asistle katkı sağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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