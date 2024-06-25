Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Cem B. idaresindeki 34 VTS 06 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi köprülü kavşak mevkisinde Oğuzhan Y'nin kullandığı 35 HE 3907 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Cem B. ve otomobildeki Şeyma B. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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