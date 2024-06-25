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        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 13:25 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:25
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        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Cem B. idaresindeki 34 VTS 06 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi köprülü kavşak mevkisinde Oğuzhan Y'nin kullandığı 35 HE 3907 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücü Cem B. ve otomobildeki Şeyma B. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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