Kocaeli'de iki katlı ev yangında hasar gördü
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde yabancı uyruklu kişilerin kaldığı evin ikinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye erlerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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