Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de iki katlı ev yangında hasar gördü

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 08:25 Güncelleme: 26.06.2024 - 08:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de iki katlı ev yangında hasar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde yabancı uyruklu kişilerin kaldığı evin ikinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye erlerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        İngiliz posta idaresi, martılar için özür diledi
        İngiliz posta idaresi, martılar için özür diledi
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Niğde'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
        Niğde'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Silahlı çatışma anı kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
        Silahlı çatışma anı kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
        Fenerbahçe'den Füllkrug hamlesi!
        Fenerbahçe'den Füllkrug hamlesi!
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İngiltere lider olarak turladı!
        İngiltere lider olarak turladı!
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Kadıköy’de restoranın asma tavanı çöktü
        Kadıköy’de restoranın asma tavanı çöktü
        Kasımpaşa'dan harcama limitlerine tepki!
        Kasımpaşa'dan harcama limitlerine tepki!
        Yunanistan'dan Türkiye'yle ilişkilerle ilgili açıklama
        Yunanistan'dan Türkiye'yle ilişkilerle ilgili açıklama
        Fransa'ya Polonya şoku!
        Fransa'ya Polonya şoku!

        Benzer Haberler

        'Yan bakma' tartışmasında berberi öldüren sanığın yargılanmasına başlanıldı
        'Yan bakma' tartışmasında berberi öldüren sanığın yargılanmasına başlanıldı
        Kocaelispor, savunma oyuncusu Yunus Emre Gedik'i kadrosuna kattı
        Kocaelispor, savunma oyuncusu Yunus Emre Gedik'i kadrosuna kattı
        Kocaeli'de bir kişinin öldürülmesine ilişkin 2 sanık hakim karşısında
        Kocaeli'de bir kişinin öldürülmesine ilişkin 2 sanık hakim karşısında
        İzmit Körfezi'ndeki beyaz tabakanın fitoplankton olduğu ortaya çıktı
        İzmit Körfezi'ndeki beyaz tabakanın fitoplankton olduğu ortaya çıktı
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kocaelispor, savunma oyuncusu Muharrem Cinan'ı kadrosuna kattı
        Kocaelispor, savunma oyuncusu Muharrem Cinan'ı kadrosuna kattı