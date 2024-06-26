Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Karamürsel'de öğretmenlere "Akran Arabuluculuğu" eğitimi verildi

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen "Akran Arabuluculuğu" eğitimine, 120 okul müdürü ve öğretmen katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:26 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karamürsel'de öğretmenlere "Akran Arabuluculuğu" eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen "Akran Arabuluculuğu" eğitimine, 120 okul müdürü ve öğretmen katıldı.

        Karamürsel Kaymakamlığı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliğinde hazırlanan "Akran Arabuluculuğu" projesi kapsamında, Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda eğitim gerçekleştirildi.

        Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Fulya Türk ile Akran Arabulucu Derneğinden (AKRAN-DER) Şebnem Akçınar tarafından verilen eğitime, 120 okul müdürü ve öğretmen katıldı.

        Kaymakam Osman Aslan Canbaba, yaptığı konuşmada, arabuluculuk kültürünün yaygınlaştırılmasının önemine değinerek, "Sorunlarımızı mahkemeye intikal ettirmeden, kendi aramızda sorun çözme becerilerimizi arttırmamız lazım. Mesele bu yönetmeleri bilmek ve iyi niyetle yaklaşmak. İyi niyetle yaklaşıldığında, bir şekilde çözüm üretiliyor." ifadelerini kullandı.

        MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu da bir ülkenin gelişmesinde, insan unsurunun önemli olduğunu vurgulayarak, "Akran arabuluculuğu öğrenciler ve onları yetiştiren öğretmenler için çok kıymetli." dedi.

        Daha sonra eğitimlerini tamamlayan okul müdürü ve öğretmenlere sertifikaları verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Sibel'in ölümünde iddianame hazırlandı: Kaza değil kadın cinayeti
        Sibel'in ölümünde iddianame hazırlandı: Kaza değil kadın cinayeti
        Hasta koyunu tekmeledi! Kendisini böyle savundu!
        Hasta koyunu tekmeledi! Kendisini böyle savundu!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu!
        İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu!
        Hamaney'den çağrı: İran seçime hazırlanıyor
        Hamaney'den çağrı: İran seçime hazırlanıyor
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        "Tanıtımı bana kaldı"
        "Tanıtımı bana kaldı"
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Sürücü uyardı o yumrukladı! Bu da kadın maganda!
        Sürücü uyardı o yumrukladı! Bu da kadın maganda!
        Yaşlılarda uzun süreli yalnızlık felç riskini artırabilir
        Yaşlılarda uzun süreli yalnızlık felç riskini artırabilir
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!
        İngiliz posta idaresi, martılar için özür diledi
        İngiliz posta idaresi, martılar için özür diledi

        Benzer Haberler

        Yağlı güreşin yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı, Kırkpınar'da 4 ismi önde görüyo...
        Yağlı güreşin yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı, Kırkpınar'da 4 ismi önde görüyo...
        Lise müdür yardımcısı otomobilinde vurularak öldürüldü
        Lise müdür yardımcısı otomobilinde vurularak öldürüldü
        Sanık 'kaza', savcı 'yakın mesafeden dik açıyla ateş etmiş' dedi
        Sanık 'kaza', savcı 'yakın mesafeden dik açıyla ateş etmiş' dedi
        Kocaeli'de lise müdür yardımcısı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Kocaeli'de lise müdür yardımcısı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Kocaeli'de iki katlı ev yangında hasar gördü
        Kocaeli'de iki katlı ev yangında hasar gördü
        'Yan bakma' tartışmasında berberi öldüren sanığın yargılanmasına başlanıldı
        'Yan bakma' tartışmasında berberi öldüren sanığın yargılanmasına başlanıldı