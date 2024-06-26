Karamürsel'de öğretmenlere "Akran Arabuluculuğu" eğitimi verildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen "Akran Arabuluculuğu" eğitimine, 120 okul müdürü ve öğretmen katıldı.

Karamürsel Kaymakamlığı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliğinde hazırlanan "Akran Arabuluculuğu" projesi kapsamında, Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda eğitim gerçekleştirildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Fulya Türk ile Akran Arabulucu Derneğinden (AKRAN-DER) Şebnem Akçınar tarafından verilen eğitime, 120 okul müdürü ve öğretmen katıldı.

Kaymakam Osman Aslan Canbaba, yaptığı konuşmada, arabuluculuk kültürünün yaygınlaştırılmasının önemine değinerek, "Sorunlarımızı mahkemeye intikal ettirmeden, kendi aramızda sorun çözme becerilerimizi arttırmamız lazım. Mesele bu yönetmeleri bilmek ve iyi niyetle yaklaşmak. İyi niyetle yaklaşıldığında, bir şekilde çözüm üretiliyor." ifadelerini kullandı.

MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu da bir ülkenin gelişmesinde, insan unsurunun önemli olduğunu vurgulayarak, "Akran arabuluculuğu öğrenciler ve onları yetiştiren öğretmenler için çok kıymetli." dedi.