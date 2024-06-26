Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Balçık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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