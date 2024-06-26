GÜNCELLEME - Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Balçık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
60 personelin 20 itfaiye aracıyla müdahale ettiği alevler 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Ekipler, fabrika alanında soğutma çalışması yapıyor.
Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine, Gebze ilçesindeki fabrikada çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personeli ile diğer birimlerin yönlendirildiğini belirterek, yangının kontrol altına alındığını bildirdi.
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