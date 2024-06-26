Kocaeli'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfiaye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfiaye ekiplerince söndürüldü.
Nenahatun Mahallesi Tuzla Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın çatıda hasara yol açtı.
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