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        Kocaeli'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfiaye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 17:39 Güncelleme: 26.06.2024 - 17:44
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        Kocaeli'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfiaye ekiplerince söndürüldü.

        Nenahatun Mahallesi Tuzla Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın çatıda hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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