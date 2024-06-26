GÜNCELLEME - Kocaeli'de lise müdür yardımcısının silahlı saldırıda ölümüne ilişkin 2 zanlı yakalandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir lisenin müdür yardımcısının silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir lisenin müdür yardımcısının silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.
Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Çoğaç, tabancayla açılan ateşte başından ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Çoğaç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaçan şüpheliyi arama çalışması başlatan polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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