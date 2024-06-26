Bakan Özhaseki, Kocaeli'de Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Töreni'nde konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Amacımız ülkemizin doğasını koruyarak kalkınmayı sağlayabilmek. İkisi mümkün mü? Evet mümkün. Bunu yapabiliriz." dedi.

Başiskele ilçesindeki bir otelde Kocaeli Sanayi Odasınca (KSO) düzenlenen 30. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Töreni'nde konuşan Özhaseki, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeği bilinerek yapıların inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Özhaseki, bilim insanlarının, Himayalardan başlayarak Alplere uzanan çizgi üzerinde riskli 5 ülkeden birinin Türkiye olduğunu belirttiğini aktararak, 100 yıldan bu yana yurdun denizleri ile karalarında 6 ve üzeri büyüklükte 231 yıkıcı depremin meydana geldiğini, sadece ana karada yaşanan aynı büyüklükteki 60'ın üzerinde afette 130 bin insanın yaşamını yitirdiğini, milyarlarca dolar hasar oluştuğunu anlattı.

Yine bilim insanlarının, ülke nüfusunun yüzde 70'inin 1 ve 2. derece deprem bölgesinde yaşadığını bildirdiğine dikkati çeken Özhaseki, Türkiye'de tespit edilebilen 485 fay hattının ne zaman, ne şiddette kırılacağının bilinmediğini dile getirdi.

Bakan Özhaseki, 153 bin kişinin deprem bölgelerinde çalıştığını aktararak, "Dünyanın en büyük şantiyesi diyebiliriz. 4 bin 333 köy evi yapıyoruz. Merkezleri yıkılan Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya gibi şehirlerin merkezlerini, meydanlarını yapıyoruz. Altyapıyla ilgili 65 milyar lira temin ettim, bütün şehirlerin su, kanal, arıtma tesislerini yeniliyoruz. 100 binlerce ev yapılıyor. Şu anda 76 bin konutu teslim ettik, sene sonuna kadar 200 binini tamamlayacağız. Gelecek senenin ortalarında ve sonuna doğru bütün hak sahiplerinin haklarını vermiş olacağız." diye konuştu.

"Bizim de amacımız ülkemizin doğasını koruyarak kalkınmayı sağlayabilmek. İkisi mümkün mü? Evet mümkün. Bunu yapabiliriz. Arı nasıl ki çiçeklerden polen toplayıp dünyanın en kıymetli yiyeceğini yaparken hiçbir çiçeğe zarar vermiyorsa, biz de bir taraftan kalkınmayı sağlayabilir, bir taraftan da bal gibi tesislerimizi yapabiliriz."

Bakan Özhaseki, ülkede de bu bilincin yükseldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

Vicdanı olan herkesin çevre konusuna hassasiyet göstermesi gerektiğini vurgulayan Özhaseki, üniversite ve STK'lerin bu alanda çalışmalar yaptığına işaret etti.

- "Bir taraftan kalkınmayı sağlayabilir, bir taraftan tesislerimizi yapabiliriz"

İklim değişikliğinin dünyaya olumsuz etkisinden de bahseden Özhaseki, dünyanın herkesin ortak evi olduğunu, bu yüzden de çevreyle ilgili üzerlerine düşeni hakkıyla yapmaya çalıştıklarının altını çizdi.

Özhaseki, konuşmasında müsilajın oluşma nedenlerine de değinerek, Kocaeli'nin bunda bir sorumluluğunun gözükmediğini ancak Marmara'ya kıyı şehirlerin yaklaşık yüzde 50'sinin kaba tutucularla pisliği tutup kalanını olduğu gibi denize verdiğini anlattı.

Bu yapılanın canlıları öldürdüğünü, dibe çamur bıraktığını, üstte müsilaja neden olduğuna işaret eden Özhaseki, Kocaeli Büyükşehir Belediyesiyle dip çamurunu temizlemeye çalıştıklarını hatırlattı.