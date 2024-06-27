Kocaeli'nin Kandıra sahillerinde denize girmek 2 gün yasaklandı

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle bugün ve yarın ilçede bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

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