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        Kocaeli'nin Kandıra sahillerinde denize girmek 2 gün yasaklandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 00:37 Güncelleme: 27.06.2024 - 00:37
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        Kocaeli'nin Kandıra sahillerinde denize girmek 2 gün yasaklandı
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle bugün ve yarın ilçede bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

        Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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