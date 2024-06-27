Kocaeli'de 32 ayrı suçtan 87 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Ekipler, hakkında 32 ayrı suçtan 87 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis ile 2 milyon 727 bin 842 lira para cezası olan Ö.A'yı (45), Dilovası ilçesinde yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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