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        Kocaeli'de 32 ayrı suçtan 87 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 32 ayrı suçtan 87 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 09:54 Güncelleme: 27.06.2024 - 09:54
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        Kocaeli'de 32 ayrı suçtan 87 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Kocaeli'de hakkında 32 ayrı suçtan 87 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, hakkında 32 ayrı suçtan 87 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis ile 2 milyon 727 bin 842 lira para cezası olan Ö.A'yı (45), Dilovası ilçesinde yakaladı.

        Hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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