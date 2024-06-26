Kocaeli'de silahlı saldırıda ölen lise müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın cenazesi, toprağa verildi.

Yeni Mahalle'de dün uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Çoğaç için görev yaptığı okulda tören düzenlendi.

Daha sonra Atatürk Mahallesi'ndeki Osman Nuri Aksoy Camisi'ne getirilen cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Akse Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazede Çoğaç'ın yaşları küçük kızı ve oğlu ile eşi, yakınları tarafından teskin edildi.

"Ama kendisiyle alakası olmayan, suçu günahı bulunmayan cinayetle öldürüldü. Cinayetin eğitimle, okulla, öğrencileriyle hiçbir ilgisi yoktur bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu cinayet tamamen dış kaynaklıdır. Aileler arasında olan bir husumetten kaynaklandığını düşünüyoruz ama hocamızın alakası yoktur. Hocamız kendi hayatını kurtarmak ve güzel bir hayat için burada bulunuyor. O nedenle eski ya da yeni mezun öğrenciyle ilgisi yoktur. Bazı basın yayın kuruluşlarında yazıldığı gibi öğretmen öğrenci cinayeti değildir. Bunu özelikle vurgulamak istiyorum. Caniler yakalanmıştır."