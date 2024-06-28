Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı, kaza nedeniyle ulaşım aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 03:36 Güncelleme: 28.06.2024 - 03:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nda devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı, kaza nedeniyle ulaşım aksadı.

        Otoyolun Dilovası geçişi Ankara istikameti Diliskelesi Mahallesi mevkisinde, Rıza Ç. idaresindeki 06 PNN 94 plakalı buğday yüklü tır devrildi.

        Tırın kasasındaki buğday yola savruldu, ekipler otoyolu trafiğe kapattı. Polis ekipleri, sürücüleri Dilovası gişelerine yönlendirdi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Gebze'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Ekiplerin aracı kaldırma ve yola savrulan buğdayı temizleme çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AB'nin yeni yöneticileri belirlendi
        AB'nin yeni yöneticileri belirlendi
        Avukat polise küfür etti, arbede çıktı
        Avukat polise küfür etti, arbede çıktı
        ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tok'un Türkiye’ye iadesini uygun gördü
        ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tok'un Türkiye’ye iadesini uygun gördü
        Bolivya'da darbe girişimi: 17 gözaltı
        Bolivya'da darbe girişimi: 17 gözaltı
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Adana'da yolcu otobüsü alev alev yandı
        Adana'da yolcu otobüsü alev alev yandı
        Ateş'ten İzmir'le ilgili açıklama
        Ateş'ten İzmir'le ilgili açıklama
        Külotlu çorap cinayetinde flaş gelişme
        Külotlu çorap cinayetinde flaş gelişme
        Dış basında Türkiye yankısı!
        Dış basında Türkiye yankısı!
        Tete davasında sıcak gelişme
        Tete davasında sıcak gelişme
        İsrailli bakandan Lübnan'a tehdit
        İsrailli bakandan Lübnan'a tehdit
        Çöken binanın etrafındaki kaçak katlar ortaya çıktı
        Çöken binanın etrafındaki kaçak katlar ortaya çıktı
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Ünlü oyuncu Çeşme'de evlendi
        Ünlü oyuncu Çeşme'de evlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Koray Aydın istifa etti
        Koray Aydın istifa etti
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
        Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
        Kocaeli'deki cinayet davasında beraat eden sanık yeniden hakim karşısında
        Kocaeli'deki cinayet davasında beraat eden sanık yeniden hakim karşısında
        Silahlı saldırıda yaşamını yitiren lise müdür yardımcısı gözyaşlarıyla topr...
        Silahlı saldırıda yaşamını yitiren lise müdür yardımcısı gözyaşlarıyla topr...
        Kocaeli'de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 32 ayrı suçtan 87 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari ya...
        Kocaeli'de 32 ayrı suçtan 87 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari ya...