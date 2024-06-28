Kandıra sahillerinde cankurtaran hizmeti bulunan plajlarda denize girilmesi uyarısı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafta sonu cankurtaran hizmeti verilen plajlarda denize girilmesi konusunda uyarıda bulunuldu.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafta sonu cankurtaran hizmeti verilen plajlarda denize girilmesi konusunda uyarıda bulunuldu.
Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle hafta sonu cankurtaran hizmeti verilmeyen plajlarda denize girilmesinin tehlikeli olduğu bildirildi.
Açıklamada, vatandaşlara cankurtaran hizmeti verilen plajlarda, mantar dubalar içerisinde denize girmeleri konusunda uyarı yapıldı.
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