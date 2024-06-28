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        Kandıra sahillerinde cankurtaran hizmeti bulunan plajlarda denize girilmesi uyarısı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafta sonu cankurtaran hizmeti verilen plajlarda denize girilmesi konusunda uyarıda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 21:31 Güncelleme: 28.06.2024 - 21:31
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        Kandıra sahillerinde cankurtaran hizmeti bulunan plajlarda denize girilmesi uyarısı
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafta sonu cankurtaran hizmeti verilen plajlarda denize girilmesi konusunda uyarıda bulunuldu.

        Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle hafta sonu cankurtaran hizmeti verilmeyen plajlarda denize girilmesinin tehlikeli olduğu bildirildi.

        Açıklamada, vatandaşlara cankurtaran hizmeti verilen plajlarda, mantar dubalar içerisinde denize girmeleri konusunda uyarı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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