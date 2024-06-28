Kandıra sahillerinde cankurtaran hizmeti bulunan plajlarda denize girilmesi uyarısı

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle hafta sonu cankurtaran hizmeti verilmeyen plajlarda denize girilmesinin tehlikeli olduğu bildirildi.

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