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        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 09:27 Güncelleme: 29.06.2024 - 09:32
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        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Hacıhalil Mahallesi'nde Ahmet Ş. idaresindeki 41 ATS 786 plakalı motosiklet ile Fırat Baran G. yönetimindeki 41 ANG 238 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının bacağında kırık olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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