Kocaeli'de otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nun kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nun kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otoyolun Ankara istikameti Hacı Osman Mahallesi mevkisinde, yol kenarındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinin alevlere müdahalesi sırasında otoyolun Ankara istikametinde ulaşım kontrollü sağlandı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1,5 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.
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