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        Kocaeli'de filografi sanatçısı, 67 bin çivi kullanarak Kubbetu's Sahra Camisi'ni tabloya işledi

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan filografi sanatçısı Figen Soylu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek amacıyla Filistin'in sembol yapılarından Kudüs'teki tarihi Kubbetu's Sahra Camisi'ni 67 bin çivi kullanarak tabloya nakşetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 16:20 Güncelleme: 29.06.2024 - 16:20
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        Kocaeli'de filografi sanatçısı, 67 bin çivi kullanarak Kubbetu's Sahra Camisi'ni tabloya işledi
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan filografi sanatçısı Figen Soylu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek amacıyla Filistin'in sembol yapılarından Kudüs'teki tarihi Kubbetu's Sahra Camisi'ni 67 bin çivi kullanarak tabloya nakşetti.

        Darıca Belediyesince Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde açılan sergide, ​​Engelsiz Yaşam Merkezi görsel sanatlar ve özel eğitim öğretmeni Soylu'nun 67 bin çiviyle 5 ayda hazırladığı 2.25x1.70 santim boyutundaki Kubbetu's Sahra Camisi ile engelli öğrencilerinin işlediği, 1987 yılında Londra'da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Filistinli ünlü çizer Naci el-Ali'nin dünyaya tanıttığı "Hanzala" karakteri, Filistin ve Türki bayrakları ile Filistin haritalı yazı yer alıyor.

        Soylu ve öğrenciler, sergideki eserleriyle İsrail'in yaklaşık 9 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek olmayı ve bölgede yaşanan insanlık suçlarına karşı ses getirmeyi amaçlıyor.

        - "Amacımızın yerine ulaşmasını diliyorum"

        Darıca Belediyesinde 13 yıldır görev yapan 36 yaşındaki Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Soylu, "Kubbetu's Sahra Camisi" eserini karikatürist Naci el-Ali'nin dünyaca ünlü karakteri "Hanzala"dan ilham alarak hazırladığını söyledi.

        Soylu, engelli bireylerle çalışmayı özel olduğu kadar kutsal bir görev saydığını dile getirerek, sanatın toplum üzerindeki etkisini açığa vurmanın önemine değindi.

        Dünyanın gözleri önünde binlerce insanın katledildiği Gazze'de yüzlerce kişinin de engelli kaldığına dikkati çeken Soylu, "Biz de engelliler olarak, tam da burada sanatımızla var olmak ve mesaj vermek istedik. Bu noktada Filistinli karikatürist Naci el-Ali'nin dünyaca ünlü eseri Hanzal'a çalışmasından yola çıktım. Arkamda gördüğünüz eser, öğrencilerime örnek olmak ve sanatın toplumsal değerler üzerindeki etkisini göstermek istediğim bir çalışmadır." diye konuştu.

        Soylu, amacının eserleriyle ses getirmek olduğunu vurgulayarak, "Filistin'i asla gündemimizden düşürmediğimizi göstermek. Ebatları ve içeriği çok büyük eser. 67 bin çivi kullandık. Bu noktada nadir eserlerden biri. Amacımızın yerine ulaşmasını diliyorum. Filistinli kardeşlerimize selam ederek, İsrail'in zulmünü kınıyorum." dedi.

        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da serginin, engellilerin toplumsal hayata entegre olmasını sağlamak ve Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla açıldığını söyledi.

        Serginin temasının "Engelsiz Yaşam İzleri" olduğunu bildiren Bıyık, "Tabii gönlümüz, Gazze’de de yaşanan dramın son bulmasını istiyor. Bizler de etkinliğimizi Gazze üzerine planladık. Gazze'de engelli pozisyona düşen genç kardeşlerimiz, evlatlarımız, çocuklarımız var. Bir kez daha savaşı şiddetle kınıyoruz. Kan ve gözyaşının bir an evvel dinmesini arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Sergi, 14 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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