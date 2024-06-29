Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 19:58 Güncelleme: 29.06.2024 - 19:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Tepecik Mahallesi Fethiye Caddesi'nde telefon aksesuarları satışı yapılan iş yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ile işletme sahibi Enver A. arasında tartışma yaşandı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yerine gelen kişi, Enver A'yı bacaklarından bıçakladı, saldırganın elinde de kesikler oluştu.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmaray'da çocuklar arasında bıçaklı kavga
        Marmaray'da çocuklar arasında bıçaklı kavga
        Tadilat yangını 3 binaya sıçradı
        Tadilat yangını 3 binaya sıçradı
        Diyaliz sonrası 3 hasta hayatını kaybetmişti! Kurtulan hasta: Vücudumda uyuşma oluştu, sonrasını hatırlamıyorum
        Diyaliz sonrası 3 hasta hayatını kaybetmişti! Kurtulan hasta: Vücudumda uyuşma oluştu, sonrasını hatırlamıyorum
        Bıçak ve bağ bıçaklı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
        Bıçak ve bağ bıçaklı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
        Karşılaşma oynanıyor...
        Karşılaşma oynanıyor...
        BM dünyaya Gazze'deki durumu hatırlattı
        BM dünyaya Gazze'deki durumu hatırlattı
        Boşanma aşamasında damat katliamı: 3 ölü!
        Boşanma aşamasında damat katliamı: 3 ölü!
        Arda Güler'e özel tablo!
        Arda Güler'e özel tablo!
        İsrail’in iki gündür katliam yaptığı Şucaiyye’ye biz “Mantartepe” derdik ve Mantartepe yüzlerce Mehmetçiğe mezar olmuştu!
        İsrail’in iki gündür katliam yaptığı Şucaiyye’ye biz “Mantartepe” derdik ve Mantartepe yüzlerce Mehmetçiğe mezar olmuştu!
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        Samardzic'de son dakika!
        Samardzic'de son dakika!
        101 kişilik kocaman bir aile
        101 kişilik kocaman bir aile
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Mourinho galibiyetle başladı
        Mourinho galibiyetle başladı
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de filografi sanatçısı, 67 bin çivi kullanarak Kubbetu's Sahra Cami...
        Kocaeli'de filografi sanatçısı, 67 bin çivi kullanarak Kubbetu's Sahra Cami...
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda tünelde zincirleme kaza
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda tünelde zincirleme kaza
        Kocaeli'de otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Otoyol kenarındaki ağaçlar yandı; trafik kısa süre durdu
        Otoyol kenarındaki ağaçlar yandı; trafik kısa süre durdu
        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kandıra sahillerinde cankurtaran hizmeti bulunan plajlarda denize girilmesi...
        Kandıra sahillerinde cankurtaran hizmeti bulunan plajlarda denize girilmesi...