Kocaeli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yerine gelen kişi, Enver A'yı bacaklarından bıçakladı, saldırganın elinde de kesikler oluştu.

Tepecik Mahallesi Fethiye Caddesi'nde telefon aksesuarları satışı yapılan iş yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ile işletme sahibi Enver A. arasında tartışma yaşandı.

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