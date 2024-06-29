Kocaeli'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
D-130 kara yolunda C.Ç. yönetimindeki 34 HKV 742 plakalı kamyonet ile M.K. idaresindeki 77 ADA 073 plakalı motosiklet, Kayacık Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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