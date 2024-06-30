Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 02:36 Güncelleme: 30.06.2024 - 02:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Sultan Orhan Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde Emre E. yönetimindeki 06 BN 5930 plakalı otomobil, Muhammet T. idaresindeki 41 AHU 906 plakalı otomobil ile Ali Ç'nin kullandığı 34 KY 4920 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

        Yaralanan sürücü Emre E. ve aynı otomobilde bulunan Ersin Ç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de orman yangını
        İzmir'de orman yangını
        İzmir'de başlayan yangın Kuşadası'na sıçradı!
        İzmir'de başlayan yangın Kuşadası'na sıçradı!
        Kalın, Haniye ile görüştü
        Kalın, Haniye ile görüştü
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        Panzerler çeyrek finalde
        Panzerler çeyrek finalde
        Tadilat yangını 3 binaya sıçradı
        Tadilat yangını 3 binaya sıçradı
        Kopya çeken 6 kişi yakalandı
        Kopya çeken 6 kişi yakalandı
        "Biden ülkesine hizmet etmek için yarıştan çekilmeli"
        "Biden ülkesine hizmet etmek için yarıştan çekilmeli"
        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
        Berlin'de Filistin'e destek gösterisi
        Berlin'de Filistin'e destek gösterisi
        Arda Güler'e özel tablo!
        Arda Güler'e özel tablo!
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        Samardzic'de son dakika!
        Samardzic'de son dakika!
        101 kişilik kocaman bir aile
        101 kişilik kocaman bir aile
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Mourinho galibiyetle başladı
        Mourinho galibiyetle başladı
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de trafik kazasında yaralanan polis şehit oldu
        Kocaeli'de trafik kazasında yaralanan polis şehit oldu
        Kocaeli'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de filografi sanatçısı, 67 bin çivi kullanarak Kubbetu's Sahra Cami...
        Kocaeli'de filografi sanatçısı, 67 bin çivi kullanarak Kubbetu's Sahra Cami...
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda tünelde zincirleme kaza
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda tünelde zincirleme kaza
        Kocaeli'de otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü