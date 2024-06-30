Kocaeli'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Sultan Orhan Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde Emre E. yönetimindeki 06 BN 5930 plakalı otomobil, Muhammet T. idaresindeki 41 AHU 906 plakalı otomobil ile Ali Ç'nin kullandığı 34 KY 4920 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

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