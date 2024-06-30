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        Genç judocular, Avrupa ve dünya şampiyonaları provası için Çekya'da tatamiye çıkacak

        KADİR YILDIZ - Kocaeli'de Avrupa Kupası hazırlıklarını sürdüren Genç Erkek Judo Milli Takımı, burada sağlayacakları başarının motivasyonuyla eylül-ekim aylarında düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarından madalyalarla yurda dönmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 11:24 Güncelleme: 30.06.2024 - 11:24
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        Genç judocular, Avrupa ve dünya şampiyonaları provası için Çekya'da tatamiye çıkacak
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        KADİR YILDIZ - Kocaeli'de Avrupa Kupası hazırlıklarını sürdüren Genç Erkek Judo Milli Takımı, burada sağlayacakları başarının motivasyonuyla eylül-ekim aylarında düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarından madalyalarla yurda dönmeyi hedefliyor.

        Çekya'nın başkenti Prag'da 6-7 Temmuz'da gerçekleştirilecek Gençler Avrupa Kupası hazırlıklarını Kocaeli'de yapan milli sporcular, teknik direktör Bektaş Demirel, antrenör Serkan Esenboğa ve koordinatör Galip Şentürk nezaretinde, Seka Sporcu Eğitim Merkezi'nde yoğun tempoda çalışıyor.

        Antrenör Serkan Esenboğa, AA muhabirine, yaklaşık 3 aydır genç judocularla kamp çalışmalarının sürdüğünü belirterek, gelecek hafta Çekya'da düzenlenecek Gençler Avrupa Kupası'nda mücadele edeceklerini belirtti.

        Orada alacakları sonuçlara göre Almanya'da da bir turnuvaya katılacaklarını aktaran Esenboğa, "Eylülde Gençler Avrupa Şampiyonası, akabinde de dünya şampiyonasına katılacağız. Yoğun dönemden geçiyoruz. Takımımız iyi durumda, ufak tefek sakatlıklarımız var. Fizyoterapi ve hekim eşliğinde süreci yönetiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Alacağımız madalyalarla 2028 Olimpiyatları'na taşıyabileceğimiz çocuklarımız var"

        Esenboğa, çoğunlukla günde çift, bazen de 3 antrenman yaptıklarını, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinin kendilerine destek verdiğini söyledi.

        Kamp yaptıkları jenerasyonun 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edeceğine değinen Esenboğa, "2028 Olimpiyatları'nda judodan madalyalar çıkacak. Geçenlerde Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda yaşı genç sporcularımız ikincilik, üçüncülük aldı. 2028'de nasipse madalyaların çoğalacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

        Esenboğa, dünya şampiyonasında alınan puanların olimpiyatlara yansıdığına işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Olimpiyat barajı var, o yüzden herkes dünya şampiyonasına özverili hazırlanıyor. Biz de madalyaya yakınız. Dünya şampiyonasından en az 5 madalya beklentimiz var. İyi sporcularımız var, alacağımız madalyalarla 2028 Olimpiyatları'na taşıyabileceğimiz çocuklarımız var."

        Sporcularla mental olarak da yakından ilgilendiklerini dile getiren Esenboğa, iyi sonuçlar elde etmek için gece gündüz çalıştıklarını sözlerine ekledi.

        - Milli sporcu Hilmi: "2028 Olimpiyatları için zamanı iyi değerlendiriyoruz"

        18 yaşındaki milli sporcu Hilmi Mucık da kampın verimli geçtiğini, Avrupa ve dünya şampiyonalarına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

        Çekya'daki kupadan şampiyonlukla dönmek istediğini dile getiren Hilmi, "Avrupa ve dünyada şampiyon olmayı, kürsüye çıkmayı hedefliyorum." dedi.

        Milli judocu, 2028 Los Angeles Olimpiyatları için de yoğun şekilde çalıştıklarını vurgulayarak, "Kademe kademe düşünüyoruz. Önce gençler, sonra büyükler: önce Avrupa kupaları, sonra Avrupa şampiyonaları, ardından da dünya şampiyonası. 2028 Olimpiyatları için 4 sene var ama zamanı iyi değerlendiriyoruz. Hedefimiz, 2028 Olimpiyatları'nda şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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