Genç judocular, Avrupa ve dünya şampiyonaları provası için Çekya'da tatamiye çıkacak

KADİR YILDIZ - Kocaeli'de Avrupa Kupası hazırlıklarını sürdüren Genç Erkek Judo Milli Takımı, burada sağlayacakları başarının motivasyonuyla eylül-ekim aylarında düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarından madalyalarla yurda dönmeyi hedefliyor.

Çekya'nın başkenti Prag'da 6-7 Temmuz'da gerçekleştirilecek Gençler Avrupa Kupası hazırlıklarını Kocaeli'de yapan milli sporcular, teknik direktör Bektaş Demirel, antrenör Serkan Esenboğa ve koordinatör Galip Şentürk nezaretinde, Seka Sporcu Eğitim Merkezi'nde yoğun tempoda çalışıyor.

Orada alacakları sonuçlara göre Almanya'da da bir turnuvaya katılacaklarını aktaran Esenboğa, "Eylülde Gençler Avrupa Şampiyonası, akabinde de dünya şampiyonasına katılacağız. Yoğun dönemden geçiyoruz. Takımımız iyi durumda, ufak tefek sakatlıklarımız var. Fizyoterapi ve hekim eşliğinde süreci yönetiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Esenboğa, çoğunlukla günde çift, bazen de 3 antrenman yaptıklarını, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinin kendilerine destek verdiğini söyledi.

Esenboğa, dünya şampiyonasında alınan puanların olimpiyatlara yansıdığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Olimpiyat barajı var, o yüzden herkes dünya şampiyonasına özverili hazırlanıyor. Biz de madalyaya yakınız. Dünya şampiyonasından en az 5 madalya beklentimiz var. İyi sporcularımız var, alacağımız madalyalarla 2028 Olimpiyatları'na taşıyabileceğimiz çocuklarımız var."

Sporcularla mental olarak da yakından ilgilendiklerini dile getiren Esenboğa, iyi sonuçlar elde etmek için gece gündüz çalıştıklarını sözlerine ekledi.