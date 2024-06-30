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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli'de partililerle buluştu:

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ülkemizin bir numaralı sorunu deprem sorunudur. Depreme karşı iktidar muhalefet demeden çözüm üretmek zorundayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 17:01 Güncelleme: 30.06.2024 - 17:01
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli'de partililerle buluştu:
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ülkemizin bir numaralı sorunu deprem sorunudur. Depreme karşı iktidar muhalefet demeden çözüm üretmek zorundayız." dedi.

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otelde düzenlenen DEVA Partisi 2. Olağan İl Kongresi'ne katılan Babacan, siyasi partiler arasında samimi ve sürekli diyaloğun önemli olduğunu vurguladı.

        Babacan, ancak normalleşme söylemlerinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile kahve içmesinden ibaret kaldığını" ve seçimden sonra 3 ay gündemin bununla işgal edildiğini savunarak, "Adına ister 'yumuşama' deyin, ister 'normalleşme' deyin. Bizim tek ve basit bir isteğimiz var; hakka hukuka uyulsun. Bu kadar." diye konuştu.

        Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasının yarın yapılacağını belirten Babacan, kendisini ziyaret eden Ateş'in eşiyle uzunca sohbet ettiklerini, hukukçularının dosyaya derinlemesine hakim olduğunu ve yarınki duruşmada da takipçi olacaklarını dile getirdi.

        - "Deprem gerçeği Türkiye'nin en önemli sorunudur"

        Babacan, ülkede adaleti sağlamanın en önemli araçlarından birisinin ekonomi ve vergi politikaları olduğuna dikkati çekti.

        Asgari ücret ve en düşük emekli maaşında da enflasyon farkına ilave refah payı olarak artış verilmesi gerektiğini kaydeden Babacan, ekonominin başında geçirdiği 11 yılda emekli maaşı ve asgari ücret artışını hiçbir zaman enflasyonun altında bırakmadıklarının altını çizdi.

        Babacan, yüzde 38'lik elektrik zammının da kabul edilebilir olmadığını vurgulayarak, "Yeni vergilerle belli ki millet zenginleşmeyecek. Belli ki fakir daha fakir, zengin daha zengin olacak. Dar gelirli, orta gelirli bu ekonomik buhrandan nasıl kurtulacak? Ev hanımları nasıl daha rahat alışveriş yapacak? Öğrenciler, emekliler, çalışanlar nasıl geçinecek, kiralarını nasıl ödeyecek, çıkın açıklayın. Biz de öğrenelim, millet de öğrensin ne yaptığınızı, ne yapmaya çalıştığınızı." değerlendirmesinde bulundu.

        Konuşmasında deprem gerçeğinin Türkiye'nin en önemli sorunu olduğuna değinen Babacan, toplumun her kesiminin el ele verip deprem seferberliği başlatması gerektiğini anlattı.

        Ali Babacan, İstanbul'da kentsel dönüşümle ilgili gerekli tedbirlerin alınmasının önemine dikkati çekerek, "Ülkemizin bir numaralı sorunu deprem sorunudur. Ekonomi, yoksulluk can yakıyor ama asıl ileriye doğru baktığımızda, çok çok kaygılanmamız gereken ve acil tedbir almamız gereken konu depremdir. Depreme karşı iktidar muhalefet demeden çözüm üretmek zorundayız. Kamu-sivil toplum el ele verip formül bulmak zorundayız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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