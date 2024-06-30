Kocaelispor, savunma oyuncusu Appindangoye'i kadrosuna kattı

Son olarak Sivasspor'da forma giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sezon 32 maçta takımına 1 gol ve 1 asistle katkı sağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Aaron Appindangoye arasında ön protokol imzalanmış olup, futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere şehrimize gelecektir. Hoş geldin Appindangoye." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.