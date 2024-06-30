Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, Kocaeli'de "Emek Mitingi"nde konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Asgari ücrete en az enflasyon kadar zam ve en az enflasyon kadar artış istiyoruz. Enflasyon rakamını beklemeksizin 25 bin liranın altındaki bir asgari ücreti asla kabul etmiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 20:00 Güncelleme: 30.06.2024 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özel, Kocaeli'de "Emek Mitingi"nde konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Asgari ücrete en az enflasyon kadar zam ve en az enflasyon kadar artış istiyoruz. Enflasyon rakamını beklemeksizin 25 bin liranın altındaki bir asgari ücreti asla kabul etmiyoruz." dedi.

        CHP Kocaeli İl Başkanlığınca Gebze Kapalı Pazar Alanı'nda "Geçinemiyoruz" sloganıyla düzenlenen "Emek Mitingi"ne katılan Özel, yerel seçimlerden bu yana bir dizi miting yaparak sesini duyuramayanların sesini duyurmaya çalıştıklarını, bu kapsamda eğitim, emekli, çay ve buğday mitingleri yaptıklarını anlattı.

        Özel, emekli maaşı bir asgari ücret olana kadar ve CHP iktidarında da her emekli 1,5 asgari ücrete kavuşana kadar durmayacağını ifade etti.

        Sendikaların ortak talepte birleştiğine değinen Özel, "Öncelikle vergide adalet istiyoruz. Asgari ücretten büyük mücadelelerle vergi kaldırıldı. Bugün 17 bin liralık asgari ücret, ilk verildiği ocak ayında 9 gram altın alırken şu an 7 gram altın alabiliyoruz. Asgari ücret o günden bugüne 3 bin 850 lira eridi. Bugünkü 17 bin lira, ocak ayındaki 12-13 bin liraya denk geliyor." diye konuştu.

        Özel, çiftçilerin çok zor durumda olduğunu, maliyetlerin iki katına kadar arttığını ve ürünlere verilen fiyatların masrafları karşılamadığını belirterek, şöyle devam etti:

        "Tarlalar ipotekli, teker teker satılıyor. Türkiye AK Parti döneminde Hollanda kadar toprağını, ekili dikili arazilerini kaybetmiş durumda. 500 bin çiftçi tarımı bıraktı, 500 bin çiftçi kayıp. Tarımla uğraşan her 4 gençten 3'ünün gözü maaşlı işte. Toprağını, tarlasını geride bırakıp gözü yolda. Türkiye'de çiftçilerin yaş ortalaması 58. Kendine yeten bu güzel ülke artık karnını doyurmak için dışarıdan ithalat yapmak zorunda. Yaşamak için yaşatmalılar, doyurmak için geçinmeliler, bu meydandan tüm çiftçilere selam olsun."

        - "İstediğin kadar zengin, istediğin kadar fakir ol, aynı vergi"

        "1 yılda işsiz kişi sayısı 1 milyon 200 bin arttı, geniş tanımlı işsizlik 11 milyonu buldu ve resmi işsizlerin yüzde 90'ı işsizlik sigortasından yararlanamıyor." diyen Özel, iş arayıp bulamayan 11 milyon kişinin hakkını aramak için meydanlarda olduklarını dile getirdi.

        Özel, asgari ücretin artırılması gerektiğini belirterek, "Asgari ücrete en az enflasyon kadar zam ve en az enflasyon kadar artış istiyoruz. Enflasyon rakamını beklemeksizin 25 bin liranın altındaki bir asgari ücreti asla kabul etmiyoruz." dedi.

        Vergide adalet istediklerini vurgulayan Özel, "Bu ülkede verginin yüzde 90'ını sizler ödüyorsunuz. Yüzde 68 dolaylı vergi. Fabrikatör de olsan fabrikadaki güvenlik de olsan elektriğe, suya, telefona, süte, makarnaya aynı vergi. İstediğin kadar zengin, istediğin kadar fakir ol, aynı vergi." ifadelerini kullandı.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer'in de selamlama konuşması yaptığı mitinge, CHP Kocaeli milletvekilleri Mühip Kanko, Nail Çiler ve Özgür Harun Yıldızlı, bazı ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        Dört ilde orman yangını
        Dört ilde orman yangını
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        Gazi Koşusu'nda zafer Dragon Flame'in!
        Gazi Koşusu'nda zafer Dragon Flame'in!
        İstanbul'da beton mikseri faciası: Gelin arabasının üzerine devrildi, altında kalan çocuk öldü
        İstanbul'da beton mikseri faciası: Gelin arabasının üzerine devrildi, altında kalan çocuk öldü
        Tekerlekli sandalyede sürpriz
        Tekerlekli sandalyede sürpriz
        Fenerbahçe'den gündem Çağlar Söyüncü
        Fenerbahçe'den gündem Çağlar Söyüncü
        Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın"
        Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın"
        Pakistan'da son 10 yılın en şiddetli sıcak hava dalgası
        Pakistan'da son 10 yılın en şiddetli sıcak hava dalgası
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        Tartışma yaratacak açıklama
        Tartışma yaratacak açıklama
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!

        Benzer Haberler

        Özgür Özel 'Emek Mitingi'nde konuştu: Geçim olmazsa seçim olur
        Özgür Özel 'Emek Mitingi'nde konuştu: Geçim olmazsa seçim olur
        Kocaelispor, savunma oyuncusu Appindangoye'i kadrosuna kattı
        Kocaelispor, savunma oyuncusu Appindangoye'i kadrosuna kattı
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli'de partililerle buluştu:
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli'de partililerle buluştu:
        Babacan'dan 'normalleşme' eleştirisi: Sonuç, koca bir hiç
        Babacan'dan 'normalleşme' eleştirisi: Sonuç, koca bir hiç
        Genç yetenekler, ENHANCER Animasyon Hackathonu için Bilişim Vadisi'nde bulu...
        Genç yetenekler, ENHANCER Animasyon Hackathonu için Bilişim Vadisi'nde bulu...
        Polis memuru, kazada şehit oldu
        Polis memuru, kazada şehit oldu