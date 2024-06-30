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        Kocaeli'de su kanalına düşen kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 metre yükseklikten su kanalına düşmesi sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 20:57 Güncelleme: 30.06.2024 - 20:57
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        Kocaeli'de su kanalına düşen kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 metre yükseklikten su kanalına düşmesi sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Güzeller Mahallesi Gençlik Caddesi'nde yürüyen Sezer Ç, dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten su kanalına düşerek yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sedye ve halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı Sezer Ç, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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