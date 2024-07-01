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        Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 09:34 Güncelleme: 01.07.2024 - 09:34
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        Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Akcakayran Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan G.Ç, Ç.Ç. ve T.D. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda T.D. silahla yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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