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        Savaş gemisi TCG Poyraz, Kocaeli'de halkın ziyaretine açıldı

        Türk Deniz Kuvvetlerinin "çevik" gücü TCG Poyraz hücumbotu, Kocaeli'de vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 13:01 Güncelleme: 01.07.2024 - 13:01
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        Savaş gemisi TCG Poyraz, Kocaeli'de halkın ziyaretine açıldı
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        Türk Deniz Kuvvetlerinin "çevik" gücü TCG Poyraz hücumbotu, Kocaeli'de vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Çanakkale'den gelen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Rüzgar sınıfı TCG Poyraz hücumbotu, İzmit Yat Limanı'na demirledi.

        1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında ziyarete açılan, çevik ve yüksek manevra kabiliyetine sahip 57,84 metre uzunluğundaki gemi, üzerindeki top ve güdümlü mermi sistemleriyle dikkat çekti.

        Kızıyla Zonguldak'tan Kocaeli'ye gelen Suna Öztürk, gemiyi ilk ziyaret edenler arasında yer aldı.

        Öztürk, AA muhabirine, denize ilgisi dolayısıyla Donanma Komutanlığının faaliyetlerini yakından takip ettiğini, fırsat buldukça liman ziyaretlerinde savaş gemilerini yakından görme şansı yakaladığını söyledi.

        Kocaeli'de daha önce TCG Anadolu gemisini ziyaret ettiğini anlatan Öztürk, bu gemileri görmenin gurur verici olduğunu dile getirdi.

        Savaş gemilerinin teknik özellikleri ve silah sistemleri hakkında bilgi almanın heyecan verici olduğunu söyleyen Öztürk, "Bunları görmek gayet güzel. Türkiye'miz adına gurur verici diyorum ve mutluyuz. Teşekkür ediyoruz." dedi.

        Askeri gemi 10.00-17.00 saatlerinde 3 gün boyunca ziyarete açık kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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