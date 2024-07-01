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        Kocaeli'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ve sütunları ele geçirildi

        Kocaeli'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ve sütunları ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 15:17 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:17
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        Kocaeli'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ve sütunları ele geçirildi
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        Kocaeli'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ve sütunları ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi çalışmaları kapsamında Kartepe ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Şüphelinin evinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 mezar başı heykeli ve 6 mezar taşı sütunu ele geçirildi.

        Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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