Kocaeli'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ve sütunları ele geçirildi
Kocaeli'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ve sütunları ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
Kocaeli'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ve sütunları ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi çalışmaları kapsamında Kartepe ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Şüphelinin evinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 mezar başı heykeli ve 6 mezar taşı sütunu ele geçirildi.
Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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