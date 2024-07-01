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        Kocaeli'de il güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı

        Kocaeli'de Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 16:03 Güncelleme: 01.07.2024 - 16:03
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        Kocaeli'de il güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı
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        Kocaeli'de Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı düzenlendi.

        Valilik Karamürsel Alp Salonu'ndaki toplantıda konuşan Vali Seddar Yavuz, son bir ayda terör örgütlerine yönelik 5 operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'inin tutuklandığını, diğerlerinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

        Düzensiz göçle mücadelenin devam ettiğini bildiren Yavuz, göçmen kaçakçılığına yönelik 12 operasyon gerçekleştirildiğini, yakalanan 12 organizatörden 7'sinin tutuklandığını, 1'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, 346 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezine teslim edildiğini kaydetti.

        Yavuz, narkotik suçlarla mücadelede ise gerçekleştirilen 461 operasyonda 587 kişinin gözaltına alındığını, 43'ünün tutuklandığını, 20'sinin adli kontrol şartıyla salıverildiğini belirterek, operasyonlarda 1 kilo 492 gram esrar, 11 kilo 574 gram bonzai, 152 sentetik ecza, 64 kenevir bitkisi, 581 gram skunk, 153 ekstazi hap ve 2 gram kokain ele geçirildiğini aktardı.

        Organize suç örgütleriyle mücadelede kapsamında 3 operasyon yapıldığı bilgisini paylaşan Yavuz, şunları kaydetti:

        "Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı, 1 bölgesel organize suç örgütü çökertildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 11 operasyon gerçekleştirildi, 20 kişi gözaltına alındı, 225 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 9 tarihi eser, 5 tabanca ele geçirildi. 2 milyon lira civarında vergi kaybı önlendi. Mali suçlarla mücadele kapsamında 6 operasyon gerçekleştirildi, 52 kişi gözaltına alındı, 12'si tutuklandı, 13'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir çete çökertildi. Bu kapsamda 21 cep telefonu, tabanca, 540 kaçak malzeme ele geçirildi. Asayiş olaylarıyla ilgili olarak da yoğun olarak çalışmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda 4 bin 371 asayiş olayı meydana geldi, 862 kişi yakalandı."

        - "Ormanlık alanları mutlak suretle korumaya kararlıyız"

        Vali Yavuz, Kurban Bayramı dolayısıyla geçen ay ilave trafik tedbiri uyguladıklarına işaret ederek, buna rağmen üzüntü verici ölümlü ve yaralanmalı kazalar meydana geldiğini söyledi.

        Kentte geçen ay 570 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldiğini aktaran Yavuz, 7 kişinin öldüğünü, 836 kişinin yaralandığını bildirdi.

        Orman yangınlarına yönelik alınan tedbirlere de değinen Yavuz, şu bilgileri paylaştı:

        "Yüzde 42'si ormanlık alanlarla kaplı şehrimizi mutlak suretle korumaya kararlıyız. Kurum ve kuruluşların aktif katılımıyla saha denetimi gerçekleştiriyoruz. Ormanlık alanlara girişleri kısıtladık. Orman yangını meydana geldiğinde sadece orman yanmıyor, eko sistem çöküyor. İlimiz turizm şehri. Denize girmek üzere hafta sonları ve hafta içi sahillerimize çevre illerimiz dahil olmak üzere büyük akım gerçekleşiyor. Bizde bundan memnunuz ancak suda boğulmaların engellenmesine yönelik olarak almış olduğumuz tedbirler vatandaşımız içindir. Kontrolsüz alanlarda denize girilmesini yasakladık. Biz vatandaşımızı korumak zorundayız. Buna mecburuz. Can güvenliğini sağlamak üzere tedbir alıyoruz. 2023 yılında 400 bin geceleme gerçekleştirildi. Özellikle sahillerimizde vakit geçirmek üzere gelmiş vatandaşlarımızı rahatsız eden her kim olursa olsun işlem yapmaya kararlıyız. Amacımız, Kocaeli'nin huzuru."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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