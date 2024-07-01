LGS sınavında tam puan alan Muhammed, hayalindeki fen lisesinde eğitim görmek istiyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan Muhammed Anıl Çelik, hayalindeki fen lisesinde eğitim görmeyi istiyor.

Gebze Mustafapaşa Ortaokulu öğrencisi Çelik, Milli Eğitim Bakanlığınca 2 Haziran'da düzenlenen sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan 352 öğrenci arasına girdi.

Çelik, AA muhabirine, ailesi ve öğretmenlerinin sınav sürecinde kendisine çok yardımcı olduğunu, süreci en güzel şekilde atlattığını söyledi.