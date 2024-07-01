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        LGS sınavında tam puan alan Muhammed, hayalindeki fen lisesinde eğitim görmek istiyor

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan Muhammed Anıl Çelik, hayalindeki fen lisesinde eğitim görmeyi istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 17:12 Güncelleme: 01.07.2024 - 17:12
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        LGS sınavında tam puan alan Muhammed, hayalindeki fen lisesinde eğitim görmek istiyor
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan Muhammed Anıl Çelik, hayalindeki fen lisesinde eğitim görmeyi istiyor.

        Gebze Mustafapaşa Ortaokulu öğrencisi Çelik, Milli Eğitim Bakanlığınca 2 Haziran'da düzenlenen sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan 352 öğrenci arasına girdi.

        Çelik, AA muhabirine, ailesi ve öğretmenlerinin sınav sürecinde kendisine çok yardımcı olduğunu, süreci en güzel şekilde atlattığını söyledi.

        Sınav sürecinde düzenli soru çözdüğünü anlatan Çelik, hayali olan TÜBİTAK Fen Lisesi veya ENKA Fen Lisesi'ne yerleşmek istediğini kaydetti.

        Baba Ramazan Çelik de kendileri için uzun maraton olan sürecin olumlu sonucunu aldıklarını belirterek, oğlunun ilerleyen yıllarda emeklerinin karşılığını almasını temenni etti.

        Okul Müdürü Alaybey Seymen de öğrencisinin bilgisayar mühendisi olmak istediğini, başarılarından dolayı kendisiyle gurur duyduklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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