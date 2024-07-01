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        Kocaeli'de "dur" ihtarına uymayan otomobildeki kişi polisin açtığı ateş sonucu yaralandı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki kişi açılan ateş sonucu yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 19:15 Güncelleme: 01.07.2024 - 19:15
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        Kocaeli'de "dur" ihtarına uymayan otomobildeki kişi polisin açtığı ateş sonucu yaralandı
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki kişi açılan ateş sonucu yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        D-100 kara yolunda 41 ANJ 336 plakalı otomobilin sürücüsü, Körfez geçişinde uygulama yapan emniyet ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

        Derince'ye kadar yaşanan kovalamaca sırasında polis tarafından açılan ateş sonucu otomobilin arka koltuğunda bulunan Y.E.A. (28) yaralandı.

        Y.E.A'nın yaralandığını gören sürücü, aracıyla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

        Yaralı burada tedavi altına alınırken, sürücü ile otomobildeki 1 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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