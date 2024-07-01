Kocaeli'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde, Volkan Y. idaresindeki 34 BSE 966 plakalı otomobil, Emir B'nin kullandığı 41 ATE 069 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.
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