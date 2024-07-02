Olimpiyat şampiyonu Hüseyin Özkan, Paris'te tatamiye çıkacak milli judoculardan ümitli

KADİR YILDIZ - Sydney 2000 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye judoda ilk altın madalyayı kazandıran Hüseyin Özkan, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcuların madalyalarla yurda döneceğine inanıyor.

Türkiye, Barcelona'da 1992'de Hülya Şenyurt'un elde ettiği bronz ve Sydney 2000'de Özkan'ın kazandığı altın madalya dışında judoda olimpiyatlarda kürsüye çıkma başarısı gösteremedi. Tüm sporcuların hayalini kurduğu olimpiyat madalyasını 2000’de boynuna takan Özkan, 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türk judoculardan madalya bekliyor.

Milli takımda teknik direktör olarak Londra ve Rio olimpiyatları sezonunda bilgi ve tecrübesini sporculara aktardığını belirten Özkan, başarılı sporcularla mücadele ettiklerini ama madalya kazanamadıklarını ifade etti.

Özkan, sporcuları teknik, kondisyon, beslenme, disiplin, dürüstlük, saygı gibi birçok özellikle yetiştirdiklerini vurgulayarak, ne kadar yetenekli olunursa olunsun çalışmadan başarının gelmeyeceğini her seferinde judoculara söylediğini anlattı.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde (TOHM) de görev aldığına değinen Özkan, "Altyapı ve teknik kadro güçlü olduğu için ümit ve genç milli takımları çoğunlukla burada kamp yapıyor. Milli takım antrenörlerine de burada yardım ediyorum, destekliyorum. Hedef, sporcularımızın madalya kazanması, şampiyon olması." dedi.

Olimpiyat dışında tüm uluslararası organizasyonlarda madalya kazanan sporcular yetiştirdiğinden bahseden Özkan, "Bir tek olimpiyat madalyası alamadık. Hedefim, sporcularımızın olimpiyat şampiyonu olması. Gümüş ya da bronz da olur. O hedefle çalışıyorum. 4 sene uzun zaman, bu süreçte çıkış ve inişler oluyor." diye konuştu.

Özkan, başarıya giden süreçte sporcunun olimpiyata hazır gelmesi ve gününde olmasının önemine değinerek, "İyi konsantre olması lazım. Bizim her sıkletteki sporcumuz madalya kazanabilecek kapasitede. Yeter ki gününde olsun. Hazır ve istekli olursa yapılamayacak bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.