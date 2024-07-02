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        Olimpiyat şampiyonu Hüseyin Özkan, Paris'te tatamiye çıkacak milli judoculardan ümitli

        KADİR YILDIZ - Sydney 2000 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye judoda ilk altın madalyayı kazandıran Hüseyin Özkan, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcuların madalyalarla yurda döneceğine inanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 11:08 Güncelleme: 02.07.2024 - 11:08
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        Olimpiyat şampiyonu Hüseyin Özkan, Paris'te tatamiye çıkacak milli judoculardan ümitli
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        KADİR YILDIZ - Sydney 2000 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye judoda ilk altın madalyayı kazandıran Hüseyin Özkan, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcuların madalyalarla yurda döneceğine inanıyor.

        Türkiye, Barcelona'da 1992'de Hülya Şenyurt'un elde ettiği bronz ve Sydney 2000'de Özkan'ın kazandığı altın madalya dışında judoda olimpiyatlarda kürsüye çıkma başarısı gösteremedi. Tüm sporcuların hayalini kurduğu olimpiyat madalyasını 2000’de boynuna takan Özkan, 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türk judoculardan madalya bekliyor.

        Özkan, AA muhabirine, 2002’de sporu bıraktıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün judo branşında 3 sene çalıştığını, sonrasında milli takıma çağrıldığını anlattı.

        Milli takımda teknik direktör olarak Londra ve Rio olimpiyatları sezonunda bilgi ve tecrübesini sporculara aktardığını belirten Özkan, başarılı sporcularla mücadele ettiklerini ama madalya kazanamadıklarını ifade etti.

        Özkan, 2009’dan bu yana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'da judo teknik direktörü olarak çalıştığını aktararak, Kocaeli’nin güçlü judo altyapısının bulunduğunu dile getirdi.

        Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde (TOHM) de görev aldığına değinen Özkan, "Altyapı ve teknik kadro güçlü olduğu için ümit ve genç milli takımları çoğunlukla burada kamp yapıyor. Milli takım antrenörlerine de burada yardım ediyorum, destekliyorum. Hedef, sporcularımızın madalya kazanması, şampiyon olması." dedi.

        - "Heyecan yapmasınlar, normal maç gibi düşünsünler"

        Özkan, sporcuları teknik, kondisyon, beslenme, disiplin, dürüstlük, saygı gibi birçok özellikle yetiştirdiklerini vurgulayarak, ne kadar yetenekli olunursa olunsun çalışmadan başarının gelmeyeceğini her seferinde judoculara söylediğini anlattı.

        Olimpiyat dışında tüm uluslararası organizasyonlarda madalya kazanan sporcular yetiştirdiğinden bahseden Özkan, "Bir tek olimpiyat madalyası alamadık. Hedefim, sporcularımızın olimpiyat şampiyonu olması. Gümüş ya da bronz da olur. O hedefle çalışıyorum. 4 sene uzun zaman, bu süreçte çıkış ve inişler oluyor." diye konuştu.

        Özkan, başarıya giden süreçte sporcunun olimpiyata hazır gelmesi ve gününde olmasının önemine değinerek, "İyi konsantre olması lazım. Bizim her sıkletteki sporcumuz madalya kazanabilecek kapasitede. Yeter ki gününde olsun. Hazır ve istekli olursa yapılamayacak bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

        Sporcuların olimpiyatta mücadele eden rakiplerini önceki turnuvalardan zaten tanıdığına dikkati çeken Özkan, "Avrupa ve dünyada madalya almış aynı sporcular, aynı ekip, tanımadığı kimse oraya gelmiyor. Birbirlerini iyi tanıyorlar. Kendi alanım ve diğer branşlardaki sporcularla da konuşuyorum. Tecrübelerimi aktarıyorum. Olimpiyatlar 4 senede bir oluyor, ondan dolayı çok heyecan yapıyorlar. Heyecan yapmasınlar, diğer maçlar, turnuvalar gibi düşünsünler. Aynı maçlar, aynı sporcular. Heyecan yapınca kendi kendilerini yakıyorlar. Performans kaybediyor, iyi konsantre olamıyor. Heyecan yapmamaları önemli, bunu yapmazlarsa güzel maçlar çıkarırlar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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