Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, sol kanat Oğulcan Çağlayan'ı renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüzle profesyonel futbolcu Oğulcan Çağlayan arasında ön protokol akdedilmiş olup, futbolcumuz sponsor hastanemiz olan Atakent Cihan Hastanesi'nde rutin sağlık kontrollerinden geçip 1+1 yıllık sözleşme imzalayacaktır. Hoş geldin Oğulcan." denildi.

Çağlayan için Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un da katılımıyla Körfez Brunga Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen Çağlayan, yeşil-siyahlı ekipte olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek "Kocaelispor gibi bir camia için savaşmak beni heyecanlandırıyor, bir an önce taraftarlarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Sezon sonunda hep birlikte o kupayı kaldırmak için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Geçen sezonun ilk devresinde Gaziantep FK'de 9 maça çıkan 28 yaşındaki Çağlayan, ligin ikinci devresinde Kasımpaşa formasıyla 16 maçta, takımına 1 asistlik katkı sağladı.