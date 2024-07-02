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        Anadolu Otoyolu'nda otomobilde çıkan yangın ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeyken alev alan otomobil, Ankara yönünde ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 20:32 Güncelleme: 02.07.2024 - 20:32
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        Anadolu Otoyolu'nda otomobilde çıkan yangın ulaşımı aksattı
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeyken alev alan otomobil, Ankara yönünde ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Otoyolun İzmit geçişi Prof. Dr. Mustafa İnan Viyadüğünde henüz sürücü ve plakası öğrenilemeyen otomobil alev aldı.

        Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi. Otomobilden yükselen alevler, viyadüğün altındaki otluk alana da sıçradı.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince her iki yangın da söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın dolayısıyla Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu.

        Bir süre kontrollü sağlanan bölgedeki ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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