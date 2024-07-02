Anadolu Otoyolu'nda otomobilde çıkan yangın ulaşımı aksattı

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince her iki yangın da söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın dolayısıyla Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu.

Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi. Otomobilden yükselen alevler, viyadüğün altındaki otluk alana da sıçradı.

Otoyolun İzmit geçişi Prof. Dr. Mustafa İnan Viyadüğünde henüz sürücü ve plakası öğrenilemeyen otomobil alev aldı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeyken alev alan otomobil, Ankara yönünde ulaşımda aksamaya neden oldu.

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