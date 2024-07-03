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        3. Darıca Kısa Film Yarışması'nın sponsorluk anlaşması yapıldı

        Kocaeli'de düzenlenecek 3. Darıca Kısa Film Yarışması için sponsorluk anlaşması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 13:01 Güncelleme: 03.07.2024 - 13:01
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        3. Darıca Kısa Film Yarışması'nın sponsorluk anlaşması yapıldı
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        Kocaeli'de düzenlenecek 3. Darıca Kısa Film Yarışması için sponsorluk anlaşması yapıldı.

        Büyük Anadolu Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Şehir Komşuluğu" temasıyla düzenlenecek organizasyonun tanıtım toplantısı hastane binasında gerçekleştirildi.

        Programa, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Ersin Şahin, Darıca Kaymakamlığı Proje Bürosu Koordinatörü Birsen Sarıtoprak ve Büyük Anadolu Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Yakup Yönten katıldı.

        İlçenin tanıtımı açısından önemli yere sahip yarışmanın tanıtımının ardından Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve Büyük Anadolu Hastanesi arasında protokol imzalandı.

        Kazananın 100 bin lira ödül alacağı yarışmada toplam 200 bin lira ödülü dağıtılacak. Katılmak isteyenler, 30 Ekim'e kadar https://daricakisafilm.com.tr/ adresinden başvuru yapabilecek.

        Ödül töreni ise jüri seçimlerinin ardından kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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