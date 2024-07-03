3. Darıca Kısa Film Yarışması'nın sponsorluk anlaşması yapıldı

Kazananın 100 bin lira ödül alacağı yarışmada toplam 200 bin lira ödülü dağıtılacak. Katılmak isteyenler, 30 Ekim'e kadar https://daricakisafilm.com.tr/ adresinden başvuru yapabilecek.

Büyük Anadolu Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Şehir Komşuluğu" temasıyla düzenlenecek organizasyonun tanıtım toplantısı hastane binasında gerçekleştirildi.

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