3. Darıca Kısa Film Yarışması'nın sponsorluk anlaşması yapıldı
Kocaeli'de düzenlenecek 3. Darıca Kısa Film Yarışması için sponsorluk anlaşması yapıldı.
Kocaeli'de düzenlenecek 3. Darıca Kısa Film Yarışması için sponsorluk anlaşması yapıldı.
Büyük Anadolu Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Şehir Komşuluğu" temasıyla düzenlenecek organizasyonun tanıtım toplantısı hastane binasında gerçekleştirildi.
Programa, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Ersin Şahin, Darıca Kaymakamlığı Proje Bürosu Koordinatörü Birsen Sarıtoprak ve Büyük Anadolu Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Yakup Yönten katıldı.
İlçenin tanıtımı açısından önemli yere sahip yarışmanın tanıtımının ardından Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve Büyük Anadolu Hastanesi arasında protokol imzalandı.
Kazananın 100 bin lira ödül alacağı yarışmada toplam 200 bin lira ödülü dağıtılacak. Katılmak isteyenler, 30 Ekim'e kadar https://daricakisafilm.com.tr/ adresinden başvuru yapabilecek.
Ödül töreni ise jüri seçimlerinin ardından kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek.
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