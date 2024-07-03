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        Kocaeli'de denizde hareketsiz halde bulunan genç hastaneye kaldırıldı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde hareketsiz halde bulunan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 16:43 Güncelleme: 03.07.2024 - 16:46
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        Kocaeli'de denizde hareketsiz halde bulunan genç hastaneye kaldırıldı
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde hareketsiz halde bulunan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        İlçenin Kerpe Kartalkaya mevkiinde bir kişinin deniz yüzeyinde uzun süre hareket etmeden durduğunu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

        Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen 20 yaşlarındaki kişiyi sudan çıkardı.

        M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, buradaki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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