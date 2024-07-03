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        Kocaeli'de boşanma aşamasındaki karısı ile 2 çocuğunu silahla yaralayan zanlı yakalandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boşanma aşamasındaki karısı ile 2 çocuğunu silahla ateş ederek yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 22:41 Güncelleme: 03.07.2024 - 22:41
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        Kocaeli'de boşanma aşamasındaki karısı ile 2 çocuğunu silahla yaralayan zanlı yakalandı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boşanma aşamasındaki karısı ile 2 çocuğunu silahla ateş ederek yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Bağlarbaşı Mahallesi Şiir Sokak'ta boşanma aşamasındaki eşi Semiha K'nin (39) evine gelen Selahattin K, eşiyle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın ardından Selahattin K, karısı ile çocukları İ.K. (17) ve Y.K'ye (14) tabancayla ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Semiha K. ve iki çocuğu, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Semiha K. ve Y.K'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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