Kocaeli'de boşanma aşamasındaki karısı ile 2 çocuğunu silahla yaralayan zanlı yakalandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boşanma aşamasındaki karısı ile 2 çocuğunu silahla ateş ederek yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boşanma aşamasındaki karısı ile 2 çocuğunu silahla ateş ederek yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Bağlarbaşı Mahallesi Şiir Sokak'ta boşanma aşamasındaki eşi Semiha K'nin (39) evine gelen Selahattin K, eşiyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın ardından Selahattin K, karısı ile çocukları İ.K. (17) ve Y.K'ye (14) tabancayla ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Semiha K. ve iki çocuğu, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Semiha K. ve Y.K'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı yakaladı.
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