Tekerlekli Paten 1. Etap yarışması, Kocaeli'de sona erdi

Türkiye Kaykay Federasyonunun faaliyet programında yer alan Tekerlekli Paten 1. Etap yarışları, Kocaeli'de yapıldı.

Türkiye'de ilk defa yapılan yarışlarda, 6 ilden 8 ve 15 yaş üstü 167 sporcu, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti'nde mücadele etti.

İkinci etabı gelecek ay yapılması planlanan yarışlarda, puan toplamları sıralamasına göre kadınlarda ve erkeklerde ilk 30 arasında yer alacak sporcular, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Yarışlarda dereceye giren sporcular şunlar:

18 yaş altı erkek 100 metre: 1- Fatih Özcan 2- Halil Çetin 3- Bulut Meral 18 yaş altı erkek one lap: 1- Fatih Özcan 2- Barış Kocaman 3- Talha İmamoğlu 18+ erkek 100 metre: 1- Muhammed Hisam Atılmış 2- Umut Bağdaş 3- Tunay Şimşek 18+ erkek two laps: 1- Muhammed Hisam Atılmış 2- Umut Bağdaş 3- Bilal Akyıldız 18 yaş altı kadın 100 metre: 1- Yağmur Susam

2- Cemre Nisa Erdoğan 3- Rana Yaylacıoğlu 18 yaş altı kadın one lap: 1- Züleyha Üremiş 2- Yağmur Susam 3- Bahar Bektaş 18+ kadın 100 metre: 1- Hilal Yamer 2- Büşranur Kartop 3- İlayda Ağca 18+ kadın final: 1- Büşranur Kartop 2- Ceren Yücel 3- Hilal Yamer 15 yaş altı erkek 50 metre: 1- Enes Oğlağo 2- Ali Efe Beyazdavar 3- Neşat Tuna Kırıcı

15 yaş altı erkek one lap: 1- Ali Efe Beyazdavar 2- Ferhat Dönerkaya 3- Neşat Tuna Kırıcı 15 yaş altı kadın 50 metre: 1- Elif Doğa Derim 2- Elif Eda Dizdar 3- Ayşe Nazlı Acer 15 yaş altı kadın one lap: 1- Elif Doğa Derin 2- Miray Yavuz 3- Elif Eda Dizdar 12 yaş altı erkek 50 metre: 1- Musab Canıbek 2- Ayman Hüseyin Ali El Mecdel 3- Ahmet Aybars Kartal 12 yaş altı erkek one lap:

1- Musab Canıbek 2- Ümeyr Ensar Gökmen 3- Ayman Hüseyin Ali El Mecdel 12 yaş altı kadın 50 metre: 1- Gülfem Sert 2- Serra Demir 3- Yağmur Taşdelen 12 yaş altı kadın one lap: 1- Talya Ela Boztepe 2- Şura Yavuz 3- Gülfem Sert 10 yaş altı erkek 50 metre: 1- Mehmet Akif Sert 2- Ali Emir Topal 3- Mehmet Ali Tozoğlu 10 yaş altı erkek one lap: 1- Mehmet Akif Sert