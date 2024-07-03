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        Tekerlekli Paten 1. Etap yarışması, Kocaeli'de sona erdi

        Türkiye Kaykay Federasyonunun faaliyet programında yer alan Tekerlekli Paten 1. Etap yarışları, Kocaeli'de yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 23:09 Güncelleme: 03.07.2024 - 23:09
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        Tekerlekli Paten 1. Etap yarışması, Kocaeli'de sona erdi
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        Türkiye Kaykay Federasyonunun faaliyet programında yer alan Tekerlekli Paten 1. Etap yarışları, Kocaeli'de yapıldı.

        Türkiye'de ilk defa yapılan yarışlarda, 6 ilden 8 ve 15 yaş üstü 167 sporcu, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti'nde mücadele etti.

        İkinci etabı gelecek ay yapılması planlanan yarışlarda, puan toplamları sıralamasına göre kadınlarda ve erkeklerde ilk 30 arasında yer alacak sporcular, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

        Yarışlarda dereceye giren sporcular şunlar:

        18 yaş altı erkek 100 metre:

        1- Fatih Özcan

        2- Halil Çetin

        3- Bulut Meral

        18 yaş altı erkek one lap:

        1- Fatih Özcan

        2- Barış Kocaman

        3- Talha İmamoğlu

        18+ erkek 100 metre:

        1- Muhammed Hisam Atılmış

        2- Umut Bağdaş

        3- Tunay Şimşek

        18+ erkek two laps:

        1- Muhammed Hisam Atılmış

        2- Umut Bağdaş

        3- Bilal Akyıldız

        18 yaş altı kadın 100 metre:

        1- Yağmur Susam

        2- Cemre Nisa Erdoğan

        3- Rana Yaylacıoğlu

        18 yaş altı kadın one lap:

        1- Züleyha Üremiş

        2- Yağmur Susam

        3- Bahar Bektaş

        18+ kadın 100 metre:

        1- Hilal Yamer

        2- Büşranur Kartop

        3- İlayda Ağca

        18+ kadın final:

        1- Büşranur Kartop

        2- Ceren Yücel

        3- Hilal Yamer

        15 yaş altı erkek 50 metre:

        1- Enes Oğlağo

        2- Ali Efe Beyazdavar

        3- Neşat Tuna Kırıcı

        15 yaş altı erkek one lap:

        1- Ali Efe Beyazdavar

        2- Ferhat Dönerkaya

        3- Neşat Tuna Kırıcı

        15 yaş altı kadın 50 metre:

        1- Elif Doğa Derim

        2- Elif Eda Dizdar

        3- Ayşe Nazlı Acer

        15 yaş altı kadın one lap:

        1- Elif Doğa Derin

        2- Miray Yavuz

        3- Elif Eda Dizdar

        12 yaş altı erkek 50 metre:

        1- Musab Canıbek

        2- Ayman Hüseyin Ali El Mecdel

        3- Ahmet Aybars Kartal

        12 yaş altı erkek one lap:

        1- Musab Canıbek

        2- Ümeyr Ensar Gökmen

        3- Ayman Hüseyin Ali El Mecdel

        12 yaş altı kadın 50 metre:

        1- Gülfem Sert

        2- Serra Demir

        3- Yağmur Taşdelen

        12 yaş altı kadın one lap:

        1- Talya Ela Boztepe

        2- Şura Yavuz

        3- Gülfem Sert

        10 yaş altı erkek 50 metre:

        1- Mehmet Akif Sert

        2- Ali Emir Topal

        3- Mehmet Ali Tozoğlu

        10 yaş altı erkek one lap:

        1- Mehmet Akif Sert

        2- Ali Emir Topal

        3- Ömer Ali Yazıcı

        10 yaş altı kadın 50 metre:

        1- Miray Yıldız

        2- İkra Su Gürbüz

        3- Fatma Zehra Turhan

        10 yaş altı kadın one lap:

        1- Fatma Zehra Turhan

        2- Miray Yıldız

        3- İkra Su Gürbüz

        Kategorilerinde ilk 3'e giren sporculara törenle madalyaları verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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