Kocaeli'de provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal paylaşım sitelerinden "göçmen karşıtı paylaşımlar yaptığı, kamu düzeni ve barışını bozduğu, insanları sokağa çağırdığı ve provokatif söylemlerde bulunduğu" tespit edilen U.S, H.E, R.P, H.K, M.S.Y, Y.Ö.C, D.V. ve H.E'nin 2 Temmuz'da Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındığı belirtildi.

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