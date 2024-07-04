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        Kocaeli'de provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı

        Kocaeli'de sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 00:12 Güncelleme: 04.07.2024 - 00:12
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        Kocaeli'de provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı
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        Kocaeli'de sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal paylaşım sitelerinden "göçmen karşıtı paylaşımlar yaptığı, kamu düzeni ve barışını bozduğu, insanları sokağa çağırdığı ve provokatif söylemlerde bulunduğu" tespit edilen U.S, H.E, R.P, H.K, M.S.Y, Y.Ö.C, D.V. ve H.E'nin 2 Temmuz'da Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındığı belirtildi.

        Açıklamada, şüphelilerin işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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