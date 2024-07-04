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        Çalışanının tabancayla "şakalaşırken" öldüğünü iddia eden sanığa 28 yıla kadar hapis istemi

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, çalışanını, şarjörünü boş zannettiği tabancanın şakalaşırken ateş alması sonucu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın 28, tutuksuz sanığın ise 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 12:47 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:47
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        Çalışanının tabancayla "şakalaşırken" öldüğünü iddia eden sanığa 28 yıla kadar hapis istemi
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, çalışanını, şarjörünü boş zannettiği tabancanın şakalaşırken ateş alması sonucu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın 28, tutuksuz sanığın ise 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık İ.A. (34) ve dayısı tutuksuz sanık A.G. (40) ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada söz verilen İ.A, maktul Hasan Şen'in Almanya'ya gitmeden önce yaklaşık 3 yıl kendisine ait tatlıcıda çalıştığını, yurt dışından döndükten sonra da yanında çalışmaya başladığını anlattı.

        Dayısı A.G'nin olaydan 2-3 ay önce, infazı bulunduğu gerekçesiyle kendisine boş olduğunu söyleyerek verdiği tabancayı eve götürdüğünü aktaran İ.A, olay günü dayısının silahı ve tatlı siparişlerini almak için iş yerine geldiğini belirtti.

        Sanık İ.A, evinin iş yerinin üzerinde olduğundan bahsederek, "Silahı bazanın altından aldım, aşağı indim. Dayım gençlerle sohbet ediyordu. Silahla 'şunlarla şakalaşayım' dedim. Dayımla 5 kişiydiler, gençlere şaka amaçlı silahı doğrultup şakalaşıyorduk. Sokaktan geçenler vardı. Ben de 'esnafım, bana yakışmaz' diye düşünüp silahı indirdim. Dayıma verecektim. Rahmetli, 'Silahı verir misin ağabey?' dedi. 'Ne vermesi.' dedim, silahı boş biliyordum. Silahı çekerken silah patladı. Dayı, 'Hani boştu?' dedim. Ben de dayım da şoka girdik." dedi.

        Olaydan sonra dayısının silahı ve güvenlik kamerası kayıt cihazını alıp götürdüğünü aktaran İ.A, emniyete gidince her şeyi anlattığını, Şen ile arasında husumet bulunmadığını, hayatı boyunca maddi ve manevi anlamda ailesinin yanında yer almak istediğini söyledi.

        Tutuksuz sanık A.G, tabancanın kendisine ait olduğunu, "silah boş" diyerek yeğenine verdiğini ancak şarjörde mermi bulunduğunu ifade etti.

        Mağdur avukatı, sanıklardan şikayetçi olmadıkların söyledi.

        Tanıkların dinlenilmesinin ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanık İ.A'nın "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla, "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile 30 günden 100 güne kadar adli para cezasına çarptırılmasını talep etti.

        Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık A.G'nin ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından 1 yıl 6 aydan 8 yıla kadar hapis ile 30 günden 100 güne kadar adli para cezası verilmesini istedi.

        Sanık avukatı, mütalaaya karşı ayrıntılı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, esasa ilişkin savunma hazırlanması için süre verilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde 20 Kasım 2023'te tatlıcıda çalışan Hasan Şen (19), işletmeci İ.A. tarafından başından vurulmuş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şen, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan İ.A. tutuklanmış, A.G. de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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