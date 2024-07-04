Kocaeli'de hamile kadının öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 sanık hakim karşısında

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada hamile kadının ölümüne, 1 çocuğun yaralanmasına ilişkin haklarında dava açılan baba ile oğlunun yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık A.Ç, maktulün eşi Emre Çiçek, annesi Semiha Demirkıran, olayda silahla vurularak yaralanan A.O'nun (10) babası Berkant O. ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık S.Ç. başka suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Söz verilen sanık A.Ç, yeğeni olan maktulle husumetinin bulunmadığını, olay günü de maktul İpek Çiçek'e silah doğrultmadığını öne sürerek, "Çekişme esnasında silah patlayınca mermi yeğenime denk geldi. Olay kazara oldu. Silahı kalabalık diye çektim, olay yatışsın diye çektim." savunmasında bulundu.

A.Ç, silahın vefat eden babasına ait olduğunu aktararak, "İpek'i ben görmedim. Bana hakareti olmadı. Silahla havaya ateş edecektim. Vurulduktan sonra ben kucağıma aldım, arabaya koydum, hastaneye götürdük. Silahı elimden kimin aldığını bilmiyorum. Çocuk A.O. yaralanmış. Onu kim vurdu bilmiyorum." diye konuştu.

A.O'yu silahla yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık S.Ç. de olay günü babasının elinden silahı "kimse zarar görmesin" diye aldığını ileri sürerek, "Kendimden geçtim, sonra silahı kim aldı bilmiyorum. Babam kasten silahı doğrultmadı. Silahı aldığımda elimde patladı. Namlu yere doğruydu, A.O. yaralandı. Adaletinize sığınıyorum." ifadesini kullandı.