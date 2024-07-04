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        Kocaeli'de hamile kadının öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 sanık hakim karşısında

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada hamile kadının ölümüne, 1 çocuğun yaralanmasına ilişkin haklarında dava açılan baba ile oğlunun yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 16:30 Güncelleme: 04.07.2024 - 16:30
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        Kocaeli'de hamile kadının öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 sanık hakim karşısında
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada hamile kadının ölümüne, 1 çocuğun yaralanmasına ilişkin haklarında dava açılan baba ile oğlunun yargılanmasına başlandı.

        1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık A.Ç, maktulün eşi Emre Çiçek, annesi Semiha Demirkıran, olayda silahla vurularak yaralanan A.O'nun (10) babası Berkant O. ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık S.Ç. başka suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

        Söz verilen sanık A.Ç, yeğeni olan maktulle husumetinin bulunmadığını, olay günü de maktul İpek Çiçek'e silah doğrultmadığını öne sürerek, "Çekişme esnasında silah patlayınca mermi yeğenime denk geldi. Olay kazara oldu. Silahı kalabalık diye çektim, olay yatışsın diye çektim." savunmasında bulundu.

        A.Ç, silahın vefat eden babasına ait olduğunu aktararak, "İpek'i ben görmedim. Bana hakareti olmadı. Silahla havaya ateş edecektim. Vurulduktan sonra ben kucağıma aldım, arabaya koydum, hastaneye götürdük. Silahı elimden kimin aldığını bilmiyorum. Çocuk A.O. yaralanmış. Onu kim vurdu bilmiyorum." diye konuştu.

        A.O'yu silahla yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık S.Ç. de olay günü babasının elinden silahı "kimse zarar görmesin" diye aldığını ileri sürerek, "Kendimden geçtim, sonra silahı kim aldı bilmiyorum. Babam kasten silahı doğrultmadı. Silahı aldığımda elimde patladı. Namlu yere doğruydu, A.O. yaralandı. Adaletinize sığınıyorum." ifadesini kullandı.

        Maktulün annesi Semiha Demirkıran da kardeşi olan sanık A.Ç. silahı ateşleyecekken eline sarıldığını anlatarak, "Biri, 'Kız vuruldu.' dedi. Zaten ben kendimi kaybettim. Sanık A.Ç'ye karşı hakaretim, kavgam, düşmanlığım yok. Olay günü A.Ç. ile kızım İpek arasında 15-20 metre mesafe var. Kızımı Berkant'ın arabasıyla hastaneye götürdük. A.Ç. yaralı kızımı kucağına aldı, arabaya götürdü. Kendisinden şikayetçi değilim çünkü kasten olmadı." şeklinde konuştu.

        Maktulün eşi Emre Çiçek ise sanık A.Ç'den şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın eşini kasten öldürdüğünü ve olay sonrası kaçtığını iddia ederek, "İpek'in vurulma anında olay yerindeydim. Sanık araçtan iner inmez ateş etti. Kan parasını çocuklarım için istedim." dedi.

        Yaralanan çocuğun babası Berkant O. da olay kasten yapılmadığı için sanıktan şikayetçi olmadığını ifade etti.

        Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi'nde 4 Haziran 2023'te akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3,5 aylık hamile İpek Çiçek ile A.O. yaralanmış, hastaneye kaldırılan hamile kadın hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılardan A.Ç. tutuklanmış, oğlu S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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