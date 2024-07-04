Kocaeli'de lojmanda çıkan yangın söndürüldü

Fatih Mahallesi Subaşı Sokak'ta özel bir yurda ait 3 katlı lojmanın en üst dairesinde yangın çıktı. Büyüyen alevler çatıya da sıçradı.

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