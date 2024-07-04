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        Kocaeli'de lojmanda çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde lojmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 16:36 Güncelleme: 04.07.2024 - 16:36
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        Kocaeli'de lojmanda çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde lojmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Fatih Mahallesi Subaşı Sokak'ta özel bir yurda ait 3 katlı lojmanın en üst dairesinde yangın çıktı. Büyüyen alevler çatıya da sıçradı.

        Haber verilmesi üzerine itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri bölgeye sevk edildi.

        İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Yangın nedeniyle daire ve çatı katında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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