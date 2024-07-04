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        Kocaeli "1. Balkan Halk Oyunları Festivali"ne ev sahipliği yapıyor

        Birinci Balkan Halk Oyunları Festivali, 7 ülkeden ekiplerin ve ziyaretçilerin katılımıyla Kocaeli'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 17:29 Güncelleme: 04.07.2024 - 17:29
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        Kocaeli "1. Balkan Halk Oyunları Festivali"ne ev sahipliği yapıyor
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        Birinci Balkan Halk Oyunları Festivali, 7 ülkeden ekiplerin ve ziyaretçilerin katılımıyla Kocaeli'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

        Kentteki halk oyunları dernekleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği festivalde, Makedonya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Moldova, Sırbistan, Macaristan ve Azerbaycan’dan halk oyunları ekipleri yer alıyor.

        Yöresel kıyafetlerin giyildiği, katılımcı ülke bayraklarının açıldığı kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlik kapsamında kentte bulunan 450 halk dansçısı, gezdikleri ilçelerde yöresel oyunlarını sergiliyor.

        Gölcük, Kandıra ve Kartepe ilçelerinde devam edecek festival, 7 Temmuz'da Karamürsel sahilindeki organizasyonla sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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