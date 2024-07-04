Kocaeli "1. Balkan Halk Oyunları Festivali"ne ev sahipliği yapıyor

Gölcük, Kandıra ve Kartepe ilçelerinde devam edecek festival, 7 Temmuz'da Karamürsel sahilindeki organizasyonla sona erecek.

Kentteki halk oyunları dernekleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği festivalde, Makedonya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Moldova, Sırbistan, Macaristan ve Azerbaycan’dan halk oyunları ekipleri yer alıyor.

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