Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de düzenlenen 4. Uluslararası Judo Turnuvası sona erdi

        Kocaeli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 4. Uluslararası Judo Turnuvası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 19:53 Güncelleme: 04.07.2024 - 19:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de düzenlenen 4. Uluslararası Judo Turnuvası sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 4. Uluslararası Judo Turnuvası tamamlandı.

        Türkiye Judo Federasyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kağıtspor iş birliğinde, Sydney 2000 Olimpiyat Oyunları şampiyonu eski milli judocu Hüseyin Özkan onuruna Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 19 ülkeden 1499 sporcu mücadele etti.

        Müsabakalar sonunda süper minik, minik, yıldız, ümit ve genç kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.

        Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurulu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Yönetim Kurulu üyesi Galip Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvada geleceğin Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda mücadele edecek sporcularının denendiğini belirtti.

        Bu yıl 19 ülkeden 1499 sporcuyla şu ana kadarki en yüksek katılım sayısına ulaştıklarını aktaran Şentürk, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin 44 ilinden sporcular burada. Kaliteli maçlar yapıldı. Tek temennimiz, sakatlık olmasın ve herkes geldiği gibi iline, ülkesine dönsün. Organizasyonun devamı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Önümüzdeki yıl, 2 bin sporcuya erişmeyi hedefliyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak kaliteli işlere imza atıyoruz. Bu organizasyon, Türkiye’nin en büyük uluslararası turnuvası. Organizasyonu bizler ve gelecek nesiller devam ettirecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da sağanak esareti! Metro göle döndü
        Bursa'da sağanak esareti! Metro göle döndü
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        'Kilit kapanıyor'
        'Kilit kapanıyor'
        İstanbul'da kilise saldırısında iddianame düzenlendi!
        İstanbul'da kilise saldırısında iddianame düzenlendi!
        İsrail heyeti müzakerelere gidiyor
        İsrail heyeti müzakerelere gidiyor
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi
        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        Buket'in hayatını karartan takıntılı aşık hakim karşısında: "Seni Bergen gibi yapacağım, tanınmayacak hale getireceğim"
        Buket'in hayatını karartan takıntılı aşık hakim karşısında: "Seni Bergen gibi yapacağım, tanınmayacak hale getireceğim"
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Erdoğan'dan Astana'da açıklamalar
        Erdoğan'dan Astana'da açıklamalar
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de eniştesini öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında
        Kocaeli'de eniştesini öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında
        Kavgada ölen hamile kadının annesi sanıktan şikayetçi olmadı
        Kavgada ölen hamile kadının annesi sanıktan şikayetçi olmadı
        Nişanlısına iftira attığını iddia ettiği komşusunu öldüren sanığa müebbet
        Nişanlısına iftira attığını iddia ettiği komşusunu öldüren sanığa müebbet
        Kocaeli "1. Balkan Halk Oyunları Festivali"ne ev sahipliği yapıyor
        Kocaeli "1. Balkan Halk Oyunları Festivali"ne ev sahipliği yapıyor
        Kocaeli'de lojmanda çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de lojmanda çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de hamile kadının öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 sanık hakim karş...
        Kocaeli'de hamile kadının öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 sanık hakim karş...