"Karamürsel Kurtuluş Kupası" yelken yarışları yapıldı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında yelken yarışları gerçekleştirildi.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında yelken yarışları gerçekleştirildi.
Türkiye Yelken Federasyonu, Karamürsel Belediyesi ve Karamürsel Yelken Kulübü işbirliğinde Marina'da düzenlenen "Karamürsel Kurtuluş Kupası"nda 45 sporcu mücadele etti.
Yarışlar sonunda dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.
Etkinlikte konuşan Karamürsel Yelken Kulübü Başkanı Özen Özer Aydoğan, yelkenlerin bu yıl da düşman işgalinden kurtuluşun kahramanlarına saygı için açıldığını kaydetti.
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