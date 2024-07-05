"Karamürsel Kurtuluş Kupası" yelken yarışları yapıldı

Etkinlikte konuşan Karamürsel Yelken Kulübü Başkanı Özen Özer Aydoğan, yelkenlerin bu yıl da düşman işgalinden kurtuluşun kahramanlarına saygı için açıldığını kaydetti.

Türkiye Yelken Federasyonu, Karamürsel Belediyesi ve Karamürsel Yelken Kulübü işbirliğinde Marina'da düzenlenen "Karamürsel Kurtuluş Kupası"nda 45 sporcu mücadele etti.

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