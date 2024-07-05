Kocaeli'den kısa kısa

KAMADER'den yapılan açıklamaya göre, tutulan istilacı balıklar bertaraf edildikten sonra ağırlıkları 1-7 kilogram arasında değişen 500'e yakın anaç sazan balığı gölete salınacak.

Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER), Amatör Balıkçılık Federasyonu (ABAF) ve Derince Belediyesi işbirliğinde 13-14 Temmuz'da Tahtalı Göleti'nde istilacı bir tür olan "İsrail sazanı" tutma yarışması yapılacak.

Programa Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel ve beraberindekiler, Alp'in mezarında dua ederek, çelenk bıraktı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi heyeti, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Karamürsel'e adını veren ilk Türk amirali Karamürsel Alp'in mezarını ziyaret etti.

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