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        Kocaeli'den kısa kısa

        İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi heyeti, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Karamürsel'e adını veren ilk Türk amirali Karamürsel Alp'in mezarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 16:45 Güncelleme: 05.07.2024 - 16:45
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        Kocaeli'den kısa kısa
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        İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi heyeti, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Karamürsel'e adını veren ilk Türk amirali Karamürsel Alp'in mezarını ziyaret etti.

        İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel ve beraberindekiler, Alp'in mezarında dua ederek, çelenk bıraktı.

        Programda konuşan Doğusel, Kocaeli'nin Türk denizciliğindeki öneminden bahsetti.

        Etkinlik sonunda vatandaşlara lokma ikram edildi.

        Programa Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

        - Tahtalı Göleti'nde istilacı balık tutma yarışması düzenlenecek

        Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER), Amatör Balıkçılık Federasyonu (ABAF) ve Derince Belediyesi işbirliğinde 13-14 Temmuz'da Tahtalı Göleti'nde istilacı bir tür olan "İsrail sazanı" tutma yarışması yapılacak.

        KAMADER'den yapılan açıklamaya göre, tutulan istilacı balıklar bertaraf edildikten sonra ağırlıkları 1-7 kilogram arasında değişen 500'e yakın anaç sazan balığı gölete salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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