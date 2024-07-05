Kocaeli'de "470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları" gerçekleştirilecek
Kocaeli, "470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları"na ev sahipliği yapacak.
Kocaeli, "470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları"na ev sahipliği yapacak.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre etkinlik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 6-13 Temmuz tarihlerinde Darıca ilçesindeki Balyanoz Koyu'nda düzenlenecek.
14 ülkeden 37 takım ve 74 sporcunun katılacağı etkinlikte, 6-7 Temmuz tarihlerinde katılım işlemleri yapılacak, 7 Temmuz'da açılış töreni gerçekleştirilecek.
Yelkenleriyle 8 Temmuz'da Marmara Denizi'ne açılacak sporcular, 5 gün boyunca dünya şampiyonu olmak için kıyasıya mücadele edecek.
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