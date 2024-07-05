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        Kocaeli'de "470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları" gerçekleştirilecek

        Kocaeli, "470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları"na ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 16:48 Güncelleme: 05.07.2024 - 16:48
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        Kocaeli'de "470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları" gerçekleştirilecek
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        Kocaeli, "470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları"na ev sahipliği yapacak.

        Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre etkinlik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 6-13 Temmuz tarihlerinde Darıca ilçesindeki Balyanoz Koyu'nda düzenlenecek.

        14 ülkeden 37 takım ve 74 sporcunun katılacağı etkinlikte, 6-7 Temmuz tarihlerinde katılım işlemleri yapılacak, 7 Temmuz'da açılış töreni gerçekleştirilecek.

        Yelkenleriyle 8 Temmuz'da Marmara Denizi'ne açılacak sporcular, 5 gün boyunca dünya şampiyonu olmak için kıyasıya mücadele edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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